تأجيل محاكمة 15 من أعضاء «أولتراس أهلاوي» لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 15 من أعضاء “أولتراس أهلاوي”، بتهمة التجمهر، لجلسة ١١ أكتوبر المقبل، للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين جهاد، بسكرتارية شريف صلاح. ونسبت النيابة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي. وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 47 من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوي” أمس الجمعة، بتهمة الشغب والتجمهر أمام النادي الأهلي بدعوى حضور مباراة الأهلي والجزيرة لكرة اليد.

وتم الإفراج عن 27 من أعضاء الرابطة، بينما تم إحالة 19 إلى النيابة للتحقيق في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.