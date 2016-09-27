بالصور..وقفة احتجاجية لحملة الماجستير والدكتوراه للمطالبة بالتعيين

نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة ، أسوة بالدفعات التي سبقتهم.

ورفع المشاركون في الوقفه لافتات كتب عليها: “ماجستير وعاطل”، و”يا تعينونا يا تهجرونا”، و”حملة علم وهنا واقفين محصلناش الشحاتين”،و “أشهد أشهد يا زمان الدكتور مش لاقي مكان”.

وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية رقم 57 لحملة الماجستير، دفعة ٢٠١٥ للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الباب الرئيسي لمجلس النواب، ورئاسة الوزراء، وشارع القصر العيني تحسبًا لاندلاع أية أعمال شغب من جانب المحتجين.