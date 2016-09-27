وزير السياحة يبحث مع السفير البريطاني والمبعوث التجاري استئناف الرحلات لشرم الشيخ

عقد يحيى راشد وزير السياحة جلسة مباحثات مع جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، وعضو البرلمان جيفرى دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر، وذلك لمناقشة سبل دفع حركة السياحة الوافدة من بريطانيا إلى مصر.

> تطرق اللقاء إلى أهمية إستئناف الطيران البريطانى إلى شرم الشيخ، وإلى أهمية تنويع أنماط السياحة البريطانية فى مصر وكذلك المقاصد التى يتوجه لها السائح البريطانى فى مصر.

> تناول الحديث أهمية أن تقوم الحكومة البريطانية بالاسراع فى إستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ، كما دعا الوزير إلى أن تقوم الحكومات برفع حظر السفر الغير مبرر عن مصر بما يسهم فى إستعادة حركة السياحة الوافدة ، لافتا إلى ضرورة فصل السياحة عن السياسة بإعتبار أن السياحة نشاط إجتماعى وثقافى.

> ودعا الوزير من خلال السفير والمبعوث التجارى شركات الطيران البريطانية والايرلندية إلى زيارة مصر والالتقاء به لمناقشة الخطط والحوافز الممنوحة لشركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف.

> وأشار الوزير إلى أهمية تحفيز الكيانات الاقتصادية البريطانية للاستثمار فى مصر بما يسهم فى تعميق التعاون الاقتصادى وكذلك بث رسائل طمأنة بأمن وأمان المقصد السياحى المصرى.

> وأردف راشد أن وفدا من ممثلى القطاع السياحى بالاقصر سيتوجه إلى بريطانيا منتصف أكتوبر القادم للتباحث حول دفع حركة السياحة بجنوب مصر.

> أشار دونالدسون إلى إنه لا يمكن إختزال مصر بمقاصدها المتنوعة فى شرم الشيخ فقط وأن مصر بالفعل غنية بكنوزها الاثرية وشواطئها الساحرة ومعالمها الفريدة، لافتا إلى أنه قام بزيارة القاهرة عدة مرات وكذلك الاقصر والاسكندرية وشرم الشيخ.

> وتناول الاجتماع أيضاً أهمية دعوة منظمى الرحلات البريطانيين والكتاب السياحيين والشخصيات المؤثرة فى الرأى العام البريطانى لزيارة مصر والوقوف بأنفسهم على مجريات الامور فى مصر.

> وفى الاطار ذاته، تطرق الحديث إلى أهمية البرامج التلفزيونية الدعائية فى السوق البريطانى الذى يشتهر بولعه بالحضارة المصرية وخاصة فيما يتعلق بمنتج السياحة الثقافية بالاقصر واسوان.

> يأتى ذلك اللقاء فى إطار الجهود المتواصلة لتعميق العلاقات المصرية البريطانية ودفع العلاقات الثنائية بينهما إلى الامام خاصة أن بين البلدين علاقات تاريخية ومصالح مشتركة تضرب بجذورها فى عمق التاريخ.