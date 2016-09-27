الرئيس الفلبيني يرغب في إنشاء تحالفات مع الصين وروسيا

قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده منفتحة على بناء علاقة تحالف مع الصين وروسيا.

وأعرب دوتيرتي، في مؤتمر صحفي، عن رغبة بلاده في بناء تحالف تجاري مع الصين وروسيا، مضيفًا أن هذا لن يؤثر على علاقة الفلبين بالولايات المتحدة الأمريكية، حليفتها منذ مدة طويلة.

وكشف دوتيرتي، أنه “يعتزم زيارة روسيا، بعد الصين واليابان”.

وأفاد أن روسيا والصين، وافقتا على تزويد بلاده بالسلاح والذخيرة، لاستخدامها في العمليات التي تستهدف المنظمات المتمردة في جزيرة “مينداناو”، جنوب البلاد.

وقال الرئيس الفلبيني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 مايو 2016، إنه لن يجعل “مانيلا”، تعتمد على الإدارة الأمريكية، وسينتهج سياسة خارجية مستقلة، كما دعا القوات الخاصة الأمريكية الموجودة في “مينداناو” للانسحاب.

وأثناء قمة مجموعة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي عقدت في “لاوس” بداية سبتمبر الجاري. وقبيل لقاء مزمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وجه دوتيرتي، انتقادات بلهجة حادة ضد الولايات المتحدة في إجابته على سؤال صحفي حول كيف سيكون رده في حال تلقى انتقادات بخصوص مكافحة المخدرات خلال اللقاء مع أوباما، قائلاً: “لا أحد يمكن أن يحاسبني بخصوص مكافحة المخدرات”، مهاجما في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي بألفاظ مسيئة.

وتم إلغاء اللقاء الذي كان مخططا له بين الرئيسين بعد تلك التصريحات، وأعرب دوتيرتي، عن أسفه لإلغاء اللقاء، إلا أنه لم يقدم اعتذارًا، غير أن الرئيسين تصافحا قبل حفل عشاء القمة، وعقدا لقاء قصيرًا.

وفي مؤتمر صحفي بعد القمة، قال أوباما، إنه “لم يأخذ تصريحات دوتيرتي، على محمل شخصي”، قائلا: “إن هذا هو أسلوب حديث الرئيس الفلبيني”.