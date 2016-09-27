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تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في”أحداث عنف الظاهر” لـ 22 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في”أحداث عنف الظاهر” لـ 22 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في”أحداث عنف الظاهر” لـ 22 أكتوبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة ،تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الظاهر،عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 22 أكتوبر ،لاستكمال المرافعة، مع ايداع جميع المتهمين سجن طرة لسرعة حضور الجلسات، وامر النيابة العامة بالتنفيذ.
> وقبل انتهاء جلسة المحاكمة سمحت للمحكمة لـ7 من المتهمين بالتحدث إلى هيئة المحكمة.
> وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتقديم طلب لآيداع المتهمين فى سجن طرة،نظرا للمشقة التى يعانى منها المتهمين اثناء حضور جلسة المحاكمة.

صدر القرار، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانى وأملاك عام.

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