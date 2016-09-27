أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الشناوي: أبذل كل ما في وسعي للحصول على ثقة الجهاز الفني بالأهلي

Google+ Print
الشناوي: أبذل كل ما في وسعي للحصول على ثقة الجهاز الفني بالأهلي الشناوي: أبذل كل ما في وسعي للحصول على ثقة الجهاز الفني بالأهلي

محمد الشناوى

نفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمامًا ما تردد عن أن هناك جلسة قد جمعته مؤخرًا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب عدم مشاركته في المباريات.

وأكد الشناوي، أن كل ما يتردد في هذا الشان مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة وأنه لم يتحدث في هذا الأمر لا من قريب أو بعيد، لاسيما وأنه يعلم دوره جيدًا كلاعب بالفريق ويعرف أن اختيار التشكيل حق أصيل للمدير الفني وعليه أن يحترم قرارات واختيارات الجهاز الفني سواء كان داخل التشكيل أو على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة نهائيًا.

وأشار حارس فريق الكرة، إلى أن تركيزه حاليًا منصب على القتال في التدريبات مع بذل أقصى جهد لكسب ثقة الجهاز الفني، لافتًا إلى أن المشاركة في المباريات من عدمها أمر ليس من اختصاصه ولا يمكن الاقتراب منه أو التحدث فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا