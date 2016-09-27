الشناوي: أبذل كل ما في وسعي للحصول على ثقة الجهاز الفني بالأهلي

نفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمامًا ما تردد عن أن هناك جلسة قد جمعته مؤخرًا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب عدم مشاركته في المباريات.

وأكد الشناوي، أن كل ما يتردد في هذا الشان مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة وأنه لم يتحدث في هذا الأمر لا من قريب أو بعيد، لاسيما وأنه يعلم دوره جيدًا كلاعب بالفريق ويعرف أن اختيار التشكيل حق أصيل للمدير الفني وعليه أن يحترم قرارات واختيارات الجهاز الفني سواء كان داخل التشكيل أو على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة نهائيًا.

وأشار حارس فريق الكرة، إلى أن تركيزه حاليًا منصب على القتال في التدريبات مع بذل أقصى جهد لكسب ثقة الجهاز الفني، لافتًا إلى أن المشاركة في المباريات من عدمها أمر ليس من اختصاصه ولا يمكن الاقتراب منه أو التحدث فيه.