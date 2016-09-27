روسيا: وزير الخارجية السوري لديه دعوة مفتوحة لزيارة موسكو

أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تنتظر زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى روسيا قريبا، مؤكدًا أن لدى الأخير “دعوة مفتوحة” لزيارة موسكو.

وقال بوغداوف اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “لافروف والمعلم التقيا مؤخرا في نيويورك، ربما لم تسمح الصيغة بإجراء مناقشة عميقة، لكنهما التقيا”.

وأردف قائلا: “لدى المعلم دعوة مفتوحة لموسكو ونحن دائما بانتظاره”.

بدوره قال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس لا يخطط لعقد لقاء مع المعلم خلال زيارة الوزير السوري المرتقبة إلى موسكو أو مع أي من ممثلي القيادة السورية الآخرين.

وقال ردا على سؤال حول احتمال عقد قمة روسية سورية: “ليس للرئيس أي خطط للقاء ممثلين عن القيادة السورية”.