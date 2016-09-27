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تأجيل محاكمه متهمي أنصار الشريعه لـ 16 أكتوبر لغياب أحد المتهمين

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تأجيل محاكمه متهمي أنصار الشريعه لـ 16 أكتوبر لغياب أحد المتهمين تأجيل محاكمه متهمي أنصار الشريعه لـ 16 أكتوبر لغياب أحد المتهمين

ارشيفية

قررت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بإسم كتائب أنصار الشريعة، لجلسه 16 اكتوبر المقبل، وذلك لغياب المتهم 19.

أمرت المحكمه أجراء تحقيق مع المتسبب في عدم أحضاره، و للقرار السابق بفض الاحراز مع استمرار حبس المتهمين،

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة وسكرتارية، حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد.

وأكدت المحكمه بمجرد خروجها إلي المنصه أن المتهم رقم 19 سعيد عبد الرحمن، لم يحضر من محبسه و لا يجوز نظر القضية، في غياب أحد المتهمين فأصدرت قرارها بالتأجيل.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات.

بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والأعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

 

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