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الأهلي يحضر المؤتمر الدولي لعلوم تسويق الكرة في مانشستر يونايتد

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الأهلي يحضر المؤتمر الدولي لعلوم تسويق الكرة في مانشستر يونايتد الأهلي يحضر المؤتمر الدولي لعلوم تسويق الكرة في مانشستر يونايتد

شعار النادى الأهلى

 

غادر الثنائي المهندس سمير عدلي، مدير العلاقات العامة بالنادي الأهلي، ونادر خليل مدير التسويق بالنادي، القاهرة أول أمس الأحد متجهان إلى إنجلترا لتمثيل النادي الأهلي في المعرض الدولي السنوي لعلوم تسويق كرة القدم، وهو الحدث الأكبر في عالم التسويق للعبة وتنظمه شركة “سوكر أكس” العالمية سنويًا لتبادل الخبرات التسويقية في مجال كرة القدم بين كبرى الأندية العالمية.

ويقام المؤتمر الذي يحضره ثنائي الأهلي، هذا العام في نادي “مانشستر يونايت”د الإنجليزي، بمشاركة ممثلى 420 ناديًا من كبرى الأندية في العالم، والجدير بالذكر أن فعاليات المعرض بدأت أمس الإثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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