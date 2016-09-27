القبض على 10 متهمين بتهجير الشباب لإيطاليا بطريقة غير شرعية

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تهريب المواطنين والشباب إلى دولة إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من "م. ال"- 58 سنة صياد" شهرته خميس التركى" مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا " إستيلاء – تبديد "، آخرها القضية جنح قسم ثان المنتزه " تبديد "، و " ح. م"- 32 سنة سائق "شهرته حسن التركى"، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد 2 قضايا "استيلاء – إتلاف"، آخرها القضية جنح قسم ثان المنتزه "استيلاء"، و"م.م" - 28 سنة عامل"، وشهرته محمد التركى"، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "ضرب"، و "م. ا" - 30 سنة نجار مسلح مقيم دائرة القسم، و "ا .ح" - 38 سنة صياد مقيم دائرة قسم محرم بك، السابق اتهامه فى 3 قضايا "هروب – ضرب"، آخرها القضية جنح قسم محرم بك "ضرب"، و " ا. م " - 35 سنة حداد مقيم دائرة قسم أول العامرية، السابق اتهامه فى 3 قضايا "هجرة غير شرعية – سلاح – أقراص مخدرة"، آخرها القضية جنح قسم أول العامرية "هجرة غير شرعية".

و"ا. ا"- 41 سنة صياد "شهرته إسماعيل البوجى" مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد 12 قضية "نصب – استيلاء– هجرة غير شرعية"، آخرها القضية جنح قسم الجمرك "نصب"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا، ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر، و " ا. ر"- 34 سنة صياد"، وشهرته أشرف عبوده "مقيم دائرة القسم، و " ت. ال"- 33 سنة عاطل "شهرته تامر بوده" مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في القضية جنح قسم المنتزه "مخدرات "، و" ا. م"- 39 سنة عاطل" شهرته أحمد حسدونى "مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في القضية إدارى قسم الجمرك "نصب"، بتجميع الشباب من مختلف المحافظات " راغبى السفر للعمل بدولة إيطاليا - هجرة غير شرعية عن طريق البحر، باستخدام إحدى العائمات غير الآمنه وغير المعده لنقل الركاب نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، واعترفوا، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.