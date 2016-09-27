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إضراب معلمى مدرسة بالمحلة عن العمل بعد تعدى ولى أمر على زميلتهم بالضرب

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إضراب معلمى مدرسة بالمحلة عن العمل بعد تعدى ولى أمر على زميلتهم بالضرب إضراب معلمى مدرسة بالمحلة عن العمل بعد تعدى ولى أمر على زميلتهم بالضرب

>الغربية – مصطفى عادل

أضرب المدرسين العاملين بمدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن العمل داخل المدرسة، احتجاجًا على قيام ولى أمر تلميذ بالتعدى على زميلة لهم وإهانتها داخل الفصل أمام التلاميذ.

 

ورفض المدرسون الإهانات التى يتعرضون لها من أولياء الأمور، مطالبين بنشر قوات شرطة أمام المدرسة لحمياتهم مما وصفوه، ببلطجة بعض أولياء الأمور.

 

وانتقل اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، والعميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة لإقناع المدرسين باستئناف العمل.

 

وطلبت العلمة المعتدى عليها بنقل الطالبين الذين تسببوا فى تعدى ولى الأمر عليها لمدرسة أخرى، خاصة وأن هذه هى المرة الثانية التى تتعرض فيها للإهانة والضرب بسببهما، ووعد رئيس مدينة المحلة المدرسين بحل هذه الأزمة واتخاذ إجراء حيال الواقعة لمنع تكرارها.

 

وكانت مدرسة عبد المجيد سليم بالمحلة قد شهدت، أمس الاثنين، قيام ولى أمر تلميذ بالتعدى على مدرسة داخل المدرسة، وتم استدعاء الشرطة، وتحرير محضر بقسم أول المحلة، وتصالح الطرفين فى النيابة العامة.


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