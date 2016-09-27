إزالة ١٨ حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز ابو قرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا من رفع وإزالة عدد 18 حالة تعدى على الأرض الزراعية خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي ، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعدى على ارض زراعية بمجلس قروى ابيوها بمساحة 10 قيراط و18 سهم و حالة تعدى على حرم الطريق ( إشغال طريق ) بمجلس قروي ابوقرقاص البلد وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية ، وأضاف انه تم رفع عدد 8 طن من البلوك الحجرى ناتج مخلفات الإزالة .