ضبط 300 قالب حلاوة طحينية داخل مصنع بدون ترخيص بمركز طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 313 قالب حلاوة طحينية معدة للبيع وسمن تستخدم فى التصنيع داخل مصنع بدون ترخيص بقرية نفيا مركز طنطا قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط أحمد م م – 32 سنة - مقيم بقرية نفيا - مركز طنطا لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى وبحوزته 250 قالب حلاوة طحينية و3 كراتين سمن شورتينج وزن الكرتونة 25 كيلو جرام تستخدم فى التصنيع و60 قالب حلاوة طحينية وزن الواحد 4 كيلو جرام معبأ داخل كراتين معدة للبيع فى المحضر 32363 جنح مركز طنطا 2016.