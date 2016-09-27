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هيومان رايتس ووتش تدين اغتيال الصحفي الأردني ناهض حتر

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هيومان رايتس ووتش تدين اغتيال الصحفي الأردني ناهض حتر هيومان رايتس ووتش تدين اغتيال الصحفي الأردني ناهض حتر

الصحفي الأردني ناهض حتر

أدانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، اغتيال الكاتب الصحفي الأردني ناهض حتر، داعية الأردنية إلى سن تشريع في قانون العقوبات “يلغي تهمة التشهير بالدين”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة في بيان، إن “المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوه الأفراد وتجعلهم أهدافا لأعمال انتقامية”.

وكانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو دانتا، الاثنين، اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتاه هجومًا خطيرًا على حرية التعبير.

وقتل حتر، صباح الأحد، أمام قصر العدل وسط عمان، عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته، بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية، إثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه “يمس الذات الآلهية”.

وألقي القبض على مطلق النار، 49 عاما، ووجهت له تهم “القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص”.

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