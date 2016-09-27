ضبط كميات من سلع غذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد

كتب – جمال نوفل

قامت حمله ضمت كلا من الأستاذ محمد هلاوي مدير التموين ببورسعيد، والعميد محمدالمحروقى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والرائدمحمدعبدالمنعم معاون مباحث التموين، ومجدى الخضر رئيس الرقابة التموينية، وخالد فهمى، ومحمدعوض، وأحمد سيد أحمد، وهانى شاكر مفتش الرقابة التموينية، وقوة كبيرة من مباحث التموين.

و قد تم ضبط كميات من السلع الغذائية والألبان والجبن والشيبسي والعصائرمنتهية الصلاحية، باسواق العباسى، لدى المدعو(ى م أ )، صاحب سوبر ماركت، و(ت م ) حيث قدرة المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية، تقدر بحوالى 1500 سلعة، من الشيكولاتة، والألبان، والجبن، والمواد الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم جنح الضواحى بقسم الضواحى وجارى العرض على النيابة.