بالصور..محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النور والأمل للمكفوفين

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على إنهاء مشكلة تسكين الطلاب بمدرسة النور والأمل للمكفوفين بتوفير المبالغ المالية اللازمة، لتوفير مشرفين بالقسم الداخلي للمدرسة، موضحًا أن العمل بمدارس المكفوفين رسالة أكثر من كونها وظيفة، مشددًا على تحسين الخدمة المقدمة للدارسين بها والعمل على راحتهم ورعايتهم بشكل كامل، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدرسة النور والأمل لمكفوفين؛ رافقه خلالها صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

ووعد الدسوقي، بتوفير الماكينات الخاصة بتعلم الكتابة للطلاب المكفوفين المعروفة بإسم طريقة “برايل” خلال أيام؛ وذلك بعد تهالك الماكينات القديمة بالمدرسة مشددًا تواجد طبيب ـ زائر صحي ـ بالمدرسة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لافتًا إلى توزيع وجبة إضافية “بسكويت” بين وجبتي الإفطار والغذاء كمكمل غذائي للطلاب، ودراسة توفير أدوات الصوت والإضاءة لإستكمال المسرح الذي يتم إنشائه داخل المدرسة بالجهود الذاتية.

وأطمئن المحافظ، على سير العملية التعليمية بالمدرسة ومدى جودة الوجبات الغذائية والخدمات والرعاية المقدمة للطلاب بتفقد المطبخ والقسم الداخلي والفصول ودورات المياه، واستمع إلى عدد من التلاميذ والذين طالبوا بتعيين “الأم البديلة” في مبنى الاقامة الداخلي ـ المبيت ـ نظرًا لاحتياجاتهم الخاصة.

وقال الدسوقي، إن مشكلة التسكين التي واجهت الطلاب تعود إلى تغيير المسمى الوظيفي للعاملين بالتربية والتعليم بعد تثبيتهم؛ فأصبحت لا توجد وظيفة “مشرف إقامة”، وأصر كل موظف أن يكون على الوظيفة التي تم تثبيته عليها مما تسبب في عدم وجود مشرفين بالمدرسة، موضحًا أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري وسريع وتم تسكينهم وصرف الوجبات الغذائية المقررة لهم في أول يوم للدراسة، لافتًا إلى توفير الدعم المالي اللازم لتخصيص مشرفين إقامة بالمدرسة لرعاية للطلاب بشكل كامل ورفع معاناة الأهالي لان هؤلاء الطلاب ليس لهم ذنب في هذه المشكلة.

وأَضاف صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم توفير 4مشرفين لـ 9مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة موضحاً أن مدرسة النور والأمل للمكفوفين بمنطقة الأربعين بها 117طالب بينهم 100طالب مقيم بالقسم الداخلي بالمدرسة لافتاً إلى قيام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتوفير دعم مالي لتوفير مشرفين مبيت.