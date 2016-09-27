عواصف رملية ورياح ترابية تجتاح الوادي الجديد

اجتاحت عواصف رملية ورياح ترابية محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في جميع مراكز المحافظة الخمسة وعلي الطرق السريعة؛ مما تسبب في ضعف الرؤية الأفقية والراسية علي الطرق الداخلية والخارجية.

وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد، من تواجدها في الأكمنة والنقاط المرورية علي الطرق ،لتوعية وإرشاد قائدي المركبات بتوخي الحذر في القيادة علي الطرق لتفادي وقوي أي حوادث، ومن جانه شكل محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، غرفة عمليات بالمحافظة والمراكز الإدارية، لمتابعة حالة الطرق وشبكات الكهرباء، والمحمول، وتواجد سيارات الإسعاف علي الطرق السريعة.