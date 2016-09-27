تركيا: التعاون مع وحدات حماية الشعب في عملية الرقة يعرض سوريا للخطر

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم محتمل لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم “داعش” يعرض مستقبل سوريا للخطر.

وأضاف أن بعض عناصر وحدات حماية الشعب لا تزال موجودة في مدينة منبج السورية الواقعة غربي نهر الفرات رغم تشديد أنقرة المتكرر على ضرورة انسحابها وتأكيدات أمريكية بأنها ستفعل، وانتقد تشاووش أوغلو تعاون واشنطن مع جماعة قال إنها لا يمكنها السيطرة عليها.

وأشار إلى أن تركيا التي بدأت توغلا عسكريا لطرد مقاتلي “داعش” من على حدودها قبل شهر أظهرت أن استراتيجية دعم الجماعات المحلية قد تكون ناجحة، وأضاف أن أسلوبها يمكن تكراره في الرقة أو حتى في إطار تعاون مقرر لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية.