بريطانيا تعارض فكرة إنشاء «جيش الاتحاد الأوروبي»

قال مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعارض أية خطة أوروبية لإنشاء جيش للاتحاد الأوروبي.

وأضاف فالون، خلال محادثات مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بسلوفاكيا “سنعارض أي فكرة لإنشاء جيش للاتحاد الأوروبي أو مقرات لقيادة جيوش الاتحاد الأوروبي. حلف الناتو يجب أن يظل حجر الزاوية في دفاعنا”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستستخدم حق الفيتو ضد هذه الخطوة، اكتفى فالون بالقول “ليس هناك أغلبية هنا تؤيد إنشاء جيش الاتحاد الأوروبي”.

وبينما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ترغب فرنسا وألمانيا في تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع.

ولم تطالب الدولتان بإنشاء جيش للاتحاد الأوروبي، لكنهما يريدان تحسين قدرة أوروبا على إدارة العمليات الأمنية الخاصة بها.