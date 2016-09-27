نقيب محامين شمال القاهرة يطلب إخلاء سبيل متهمي «ألتراس أهلاوي»

بدأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، محاكمة ١٥ من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوي” بتهمة محاولة اقتحام النادي الأهلي.

وطلب المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين جميعا، وان اوراق الدعوى خلت من أي دليل مادي، وهذه التهم انتقامية ومطاطة، خاصة محاولة اقتحام النادي الأهلي.

طلب التصريح بوجه رسمي اذا كان الناديرتعرض للاقتحام من عدمه، أو الاعتداء على أفراد الأمن من عدمه. والاستعلام من إدارة الأهلي، إذا كان هناك منع لدخول الجماهير مباراة اليد من عدمه.

وقال دفاع المتهمين إنه ليس هناك مبررا للحبس الاحتياطي، لأنهم طلاب جامعات، وإن إخلاء سبيلهم ليس به ضرر على سير التحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي. وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 47 من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوي” أمس الجمعة، بتهمة الشغب والتجمهر أمام النادي الأهلي بدعوى حضور مباراة الأهلي والجزيرة لكرة اليد. وتم الإفراج عن 27 من أعضاء الرابطة، بينما تم إحالة 19 إلى النيابة للتحقيق في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.