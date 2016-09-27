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بدء محاكمة ١٥ من أولتراس أهلاوي بتهمه أثارة الشغب

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بدء محاكمة ١٥ من أولتراس أهلاوي بتهمه أثارة الشغب بدء محاكمة ١٥ من أولتراس أهلاوي بتهمه أثارة الشغب

ارشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنح قصر النيل، أولى جلسات محاكمة ١٥ من أولتراس أهلاوي بتهمه أثارة الشغب.

كان المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، قرر إحالة 15 من أعضاء رابطة “أولتراس الأهلي”، للمحاكمة الجنائية العاجلة، و4 إلي محكمة الطفل بتهمة أثارة أعمال شغب بمحيط النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة الماضي.

والمتهمين هم: سيف الدين محمد، مؤمن صلاح، فتحي أشرف، عمرو عماد، أحمد سيد، علي محمد علي، محمود عبد الله، علي عبد الرحمن، سامح زيدان، سامح ميخائيل، عبد الرحمن أيمن، عبد الله سمير، محمد رفعت، كريم أحمد، أحمد علي، أحمد صلاح، سعيد محمد، محمد فكري، محمد عيد.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها المستشارون معتز زكريا، وطاهرة سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام بقصر النيل، أن أعضاء ألتراس أهلاوى توجهوا إلي النادي الأهلي فرع الجزيرة، بعدما نشرت صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مباراة كرة اليد ستقام بحضور الجمهور، ونشبت اشتباكات مع قوات الأمن، والقي القبض على عدد من أعضاء الألتراس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كثفت من وجودها أمام مقر النادي الأهلي في إطار تأمينات المباراة، التي أقيمت الجمعة الماضي، بين فريقي النادي الأهلي والجزيرة لليد بدون جمهور.

 

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