إزالة 18حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز أبوقرقاص بالمنيا‎

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 18 حالة تعدى على الأرض الزراعية، خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعدى على أرض زراعية بمجلس قروى أبيوها، بمساحة 10 قيراط و18 سهم، و حالة تعدى على حرم الطريق ( إشغال طريق )، بمجلس قروي ابوقرقاص البلد، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وأضاف أنه تم رفع عدد 8 طن من البلوك الحجرى ناتج مخلفات الإزالة.