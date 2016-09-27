أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إزالة 18حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز أبوقرقاص بالمنيا‎

Google+ Print
إزالة 18حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز أبوقرقاص بالمنيا‎ إزالة 18حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز أبوقرقاص بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 18 حالة تعدى على الأرض الزراعية، خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعدى على أرض زراعية بمجلس قروى أبيوها، بمساحة 10 قيراط و18 سهم، و حالة تعدى على حرم الطريق ( إشغال طريق )، بمجلس قروي ابوقرقاص البلد، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وأضاف أنه تم رفع عدد 8 طن من البلوك الحجرى ناتج مخلفات الإزالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا