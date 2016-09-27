«طرق دبي» تجري تحسينات ذكية على استخدام بطاقة نول لدفع التعرفة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اعتزامها اطلاق النسخة النهائية لمشروع "التعرفة الذكية" للجمهور خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد أن تم تنفيذ النسخة التجريبية في سبتمبر الجاري، وذلك بإطلاق خدمات جديدة على تطبيق المواصلات العامة، وإجراء عدة تحسينات على الخدمات الذكية المتوفرة في التطبيق، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، وتحقيقا للغاية الاستراتيجية الأولى "دبي الذكية"، والغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، حيث سيتم استخدام تقنية التواصل قريب المدى "NFC " لدعم خدمات التطبيق واطلاق خدمات جديدة بشأن استخدام بطاقة نول كوسيلة دفع تعرفة الخدمات المقدمة عبر تطبيق المواصلات العامة، ومن خلال تقنية التواصل قريب المدى، حيث ستساعد هذه التقنية الحديثة على قراءة وتحديث بطاقة نول بشكل مباشر من خلال من خلال الهاتف الذكي، وستتوفر هذه التقنية في أجهزة "الأندرويد".

وتفصيلا، قال السيد خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: إن مشروع "التعرفة الذكية" سيعمل عبر تقنية التواصل قريب المدى "NFC " التي تعني ملامسة بطاقة نول لأجهزة الهواتف الذكي "أندرويد" بعد تحميل تطبيق المواصلات العامة الذكي، حيث سيصبح بمقدور المتعامل إعادة تعبئة بطاقة نول بشكل فوري، وشراء تصريح الدخول للحافلات والمترو دون الحاجة لشباك التذاكر، بالإضافة إلى تجديد التصريح، مشيرا إلى أنه سيتم دفع قيمة الخدمات عبر إدخال بيانات بطاقة المتعامل الائتمانية من خلال التطبيق بالاشتراك مع بوابة دبي الذكية، وأن من ضمن الخدمات الجديدة على التطبيق توفير خاصية تحويل رصيد من بطاقة لأخرى، وأيضا الاستعلام عن سجل الرحلات التي تمت من خلال بطاقة نول.

وأكد العوضي، أن الخدمة سوف تسهم في حل مشكلة قلة وجود أجهزة التعبئة لمستخدمي الحافلات، فضلا عن رفع معدلات رضى المتعاملين الذي يتصدر أجندة هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك تعزيز مبادرة "المدينة الذكي" التي اطلقتها حكومتنا الرشيدة عبر تطوير خدماتها بشكل ذكي يليق بمكانة دبي بين المدن العالمية المعاصرة.

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