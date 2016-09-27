حمدان بن محمد يؤكد على أهمية التحلي بالإيجابية لتحقيق النجاحات العلمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية تحلي الإنسان بالإيجابية وما لها من دور مهم في تحقيق النجاحات العلمية في مناحي الحياة كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم، والذي عقد بمقره بأبراج الإمارات، حيث تم مناقشة جملةً من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس والمدراء العموم الأعضاء في المجلس.

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وبدأ أعضاء المجلس التنفيذي الاجتماع بمراجعة مجموعة من المواضيع التي تساهم في تحقيق المراكز الأولى للجهات الحكومية في الإمارة تعزيزاً لمكانتها ومركزها العالمي.

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واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعهم عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت ملخصاً استعرضت من خلاله الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أهم وآخر المستجدات المتعلقة بأجندة المجلس التنفيذي للعام 2016 التي تركز عليها لتعكس رؤيتها في السعي إلى أن تكون حكومة وإمارة دبي ضمن أفضل حكومات العالم، من خلال استراتيجيتها المتمثلة في تطوير الخطط والسياسات والإشراف على تنفيذها بفاعلية مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس على ملامح لخطة التعليم العالي في إمارة دبي من خلال مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية للارتقاء بمخرجات قطاع التعليم العالي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بناءاً على تحليل الوضع الحالي والتحديات الرئيسة في القطاع على صعيد المخرجات، وحوكمة القطاع، والتشريعات والقوانين الفاعلة، وجودة الموارد البشرية المتوفرة والموازنات التي تصرف في مجال البحوث والدراسات، بالإضافة إلى المدخلات الأخرى والتي تؤثر على جودة التعليم العالي.

كما قدمت هيئة الصحة بدبي عرضاً تفصيلياً حول منظومة تسعير الخدمات الصحية في إمارة دبي بناءً على نظام حزم التشخيص المتماثل بحيث تشمل على نظام تقييم جودة الخدمات الصحية ووضع إطار حوكمة يضمن الشفافية والحيادية في عملية التقييم وتفصيل مؤشر تكلفة تشغيل المنشآت الصحية.

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