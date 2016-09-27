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تجديد حبس مندوب شرطة أطلق النار على سائق بأكتوبر

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تجديد حبس مندوب شرطة أطلق النار على سائق بأكتوبر تجديد حبس مندوب شرطة أطلق النار على سائق بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، للمرة الثانية حبس "شريف.ل" مندوب شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق النيران على سائق سيارة ميكروباص، نتيجة قيام الأخير بالتعدى عليه بالسب والقذف، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت عن أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل"، لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلاً من السباب، وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملاءه بالموقف، فتدخل عدد من السائقين، للفصل بينهما ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فى القدم.

 

 


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