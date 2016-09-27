إحالة صاحبة مستودع بوتاجاز بالشرقية للنيابة لبيعها حصتها بالسوق السوداء

قرر حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية، إحالة صاحبة مستودع لأسطوانات البوتاجاز بمدينة الزقازيق، وعامل المستودع وسائقين للنيابة العامة، لقيامهم بيع الحصة المقررة بالسوق السوداء.

كانت وردت معلومات لمديرية التموين، وشكاوى من المواطنين، بتصرف المستودع فى الحصة وعدم تسليمها للمواطنين، وشنت حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين، والتى أسفرت عن ضبط 85 أنبوبة متحفظ عليها، منها 50 داخل منزل سائق سيارة نقل و35 داخل منزل السائق الثانى.

وأضاف حمدى الشربينةى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التحفظ على المضبوطات بمخازن المديرية تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12586 جنح الزقازيق، وأكد على تشديد الرقابة على المستودعات ومحطات التعبئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.