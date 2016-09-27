أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة صاحبة مستودع بوتاجاز بالشرقية للنيابة لبيعها حصتها بالسوق السوداء

Google+ Print
إحالة صاحبة مستودع بوتاجاز بالشرقية للنيابة لبيعها حصتها بالسوق السوداء إحالة صاحبة مستودع بوتاجاز بالشرقية للنيابة لبيعها حصتها بالسوق السوداء

>الشرقية – إيمان مهنى

قرر حمدى الشربينى وكيل وزارة بالشرقية، إحالة صاحبة مستودع لأسطوانات البوتاجاز بمدينة الزقازيق، وعامل المستودع وسائقين للنيابة العامة، لقيامهم بيع الحصة المقررة بالسوق السوداء.

 

كانت وردت معلومات لمديرية التموين، وشكاوى من المواطنين، بتصرف المستودع فى الحصة وعدم تسليمها للمواطنين، وشنت حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين، والتى أسفرت عن ضبط 85 أنبوبة متحفظ عليها، منها 50 داخل منزل سائق سيارة نقل و35 داخل منزل السائق الثانى.

 

وأضاف حمدى الشربينةى، لـ"اليوم السابع"، أنه  تم التحفظ على المضبوطات بمخازن المديرية  تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12586 جنح الزقازيق، وأكد على تشديد الرقابة على المستودعات ومحطات التعبئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها