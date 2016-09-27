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الزمالك: نبدأ المفاوضات لضم ستانلي نهائيا بعد نهائي إفريقيا

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الزمالك: نبدأ المفاوضات لضم ستانلي نهائيا بعد نهائي إفريقيا الزمالك: نبدأ المفاوضات لضم ستانلي نهائيا بعد نهائي إفريقيا

يفكر مسؤولو نادي الزمالك بجدية في شراء ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق المعار من وادي دجلة بشكل نهائي.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك: "بالطبع نفكر في تفعيل بند شراء ستانلي، وسنبدأ المفاوضات عقب مباراة صن داونز في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف عبر إذاعة نغم إف إم "ستانلي لاعب مهم للزمالك، وأثبت ذلك خلال مشاركته في المباريات الأخيرة".

واستدرك "ولكن هذا الأمر سابق لأوانه، فلا صوت يعلو فوق صوت نهائي إفريقيا".

وكان الزمالك استعار ستانلي مطلع الموسم الجاري مقابل 900 ألف دولار تشمل قيمة انتقاله من دجلة وراتبه السنوي، وساهم اللاعب في تأهل الفريق لنهائي إفريقيا.

سجل المهاجم النيجيري هدفًا وصنع آخر لباسم مرسي في المباراة التي انتهت بخسارة الزمالك أمام الوداد بنتيجة 2-5 في إياب نصف النهائي.

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