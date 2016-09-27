الأهلي: هذا ما أوصينا به المنتخب لتجنب تجدد إصابة حجازي

أرسل الجهاز الفني للأهلي توصية طبية لجهاز المنتخب بشأن مدافعه أحمد حجازي تفاديًا لتفاقم إصابة اللاعب.

وأوضح حسام البدري المدير الفني للأهلي "حجازي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وطبيب الفريق أوصى بعدم إشراكه في مران بطول الملعب".

وأضاف عبر إذاعة نغم إف إم "اللاعب يؤدي التقسيمة داخل مساحات صغيرة، وأرسلنا هذه التوصية لجهاز المنتخب، ليكونوا على علم، واتخاذ القرار المناسب، تفاديًا لتجدد الإصابة".

واستطرد "كل هذه المحاذير الطبية، دفعتنا لعدم الدفع بأحمد حجازي في أي مباراة ودية".

وانضم حجازي لقائمة المنتخب التي ستخوض مواجهة الكونغو في تصفيات مونديال 2018، رغم غيابه 6 أسابيع عن الملاعب لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وفي نفس السياق، أشار البدري إلى أن مروان محسن مهاجم الفريق ينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الحوض، مؤكدًا أن اللاعب سينهي هذا البرنامج خلال أسبوعين.

ولفت المدير الفني للأهلي إلى أن رامي ربيعه يجري فحصًا أخيرًا في ألمانيا للتعرف على البرنامج المناسب لعودته إلى الملاعب بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة.