أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأسيوط

Google+ Print
إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأسيوط إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأسيوط

أرشيفية

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، تكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة من أجل القضاء على كل التعديات واستعادة الأراضي، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المشددة لضبط المخالفين وردعهم، موضحًا أنه تم التنسيق مع قوات الشرطة ومديري أملاك الدولة بالمحافظة لتنفيذ هذه الحملات.

وأشار محمد فهمي، بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلي انه تم إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 5 قيراط و48 سهم، بعدة قري وتشمل 4 حالات، بقرية المشايعة، وتشوين، ومباني، وحالتين بقرية أولاد محمد وحالة بمنطقة الغنايم بحري.

وأضاف فهمي، أنه تم تحرير 6 محاضر تنظيم ومباني وتم تنفيذها بقريتي العزايزة والجنادلة وتنوعت التعديات مابين بناء أدوار أرضية من الطوب الأبيض، وأدوار من الخرسانه، لافتاً إلى دعم الجهات التنفيذية وجهات الأمن في تنفيذ القرارات حفاظا علي الرقعة الزراعية من التهالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا