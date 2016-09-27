إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، تكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة من أجل القضاء على كل التعديات واستعادة الأراضي، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المشددة لضبط المخالفين وردعهم، موضحًا أنه تم التنسيق مع قوات الشرطة ومديري أملاك الدولة بالمحافظة لتنفيذ هذه الحملات.

وأشار محمد فهمي، بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلي انه تم إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 5 قيراط و48 سهم، بعدة قري وتشمل 4 حالات، بقرية المشايعة، وتشوين، ومباني، وحالتين بقرية أولاد محمد وحالة بمنطقة الغنايم بحري.

وأضاف فهمي، أنه تم تحرير 6 محاضر تنظيم ومباني وتم تنفيذها بقريتي العزايزة والجنادلة وتنوعت التعديات مابين بناء أدوار أرضية من الطوب الأبيض، وأدوار من الخرسانه، لافتاً إلى دعم الجهات التنفيذية وجهات الأمن في تنفيذ القرارات حفاظا علي الرقعة الزراعية من التهالك.