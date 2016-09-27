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منظمة التجارة العالمية تقلص توقعات النمو إلى 1.7% في 2016

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منظمة التجارة العالمية تقلص توقعات النمو إلى 1.7% في 2016 منظمة التجارة العالمية تقلص توقعات النمو إلى 1.7% في 2016

منظمة التجارة العالمية

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو التجارة العالمية العام الحالي بما يزيد عن الثلث، اليوم الثلاثاء، مما يعكس التباطؤ في الصين وتراجع مستوى الواردات للولايات المتحدة.

وخفضت المنظمة توقعات النمو إلى 1.7 % من تقديرها السابق في أبريل بنمو 2.8 %.

وذكرت المنظمة إن توقعات نمو التجارة العالمية تتخلف لإول مرة في 15 عاما عن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وافاد روبرتو ازيفيدو المدير العام للمنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي إن هذه الأرقام ينبغي أن تكون جرس إنذار للحكومات.

ونقل التقرير عن ازيفيدو قوله “ينبغي أن نضمن ألا يترجم ذلك في هيئة سياسات خاطئة تفاقم الأوضاع ليس من منظور التجارة فحسب بل أيضا بالنسبة لتوفير وظائف والنمو الاقتصادي والتنمية وهي عوامل ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام التجارة الحرة.”

وتوقعت المنظمة تباطؤ أكبر لنمو التجارة في 2017 مقارنة بتوقعاتها السابقة وقدرت أن التجارة ستنمو بما بين 1.8 و3.1 % مقارنة مع توقعات بنمو 3.6 % في أبريل.

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