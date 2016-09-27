بالصور..ضبط 6 ورش لتصنيع وتجارة السلاح بأسيوط‎

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من القبض على 6 متهمين لإدارتهم 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية المحلية، متخذين من منازلهم أوكارًا للتصنيع والإتجار فى الأسلحة الغير مرخصة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة من قوات الأمن والمجموعات القتالية ومدرعات الشرطة بمركز البدارى.

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مركز البدارى مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من ضبط “ا . م . م”، 38 سنة، عامل، مقيم العقال القبلي ـ دائرة مركز البدارى، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وضبط بداخلها رشاش جرينوف كامل التصنيع، و22 أكرة حديد لفرد محلى الصنع، و46 ماسورة فرد،و11منشار حدادي، و10 قطع خشب، تستخدم مقابض سلاح نارى، و10 مبرد،و30 بنطة وشانيور كهربائي، و30 قطعة حديد مختلفة الأحجام، و14 خوص سلاح زمعدات تصنيع أخرى.

كما تم ضبط “ح . م . ا”، 55 سنة، فلاح، ومقيم العقال القبلي دائرة مركز البدارى، لإدارته ورشة تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، والعثور بها على 4 قطع سلاح، منها بندقية و3 فرود كاملة التصنيع ومعدات وأدوات التصنيع، من 28 أكرة حديد، و19 ماسورة فرد رصاص، وومفكات وقطع خشبية، وشنيور، وصاروخ كهربى، و22 ماسورة، وفرد خرطوش محلى وأدوات أخرى.

وضبطت الحملة من “م . ك . ح”، 22 سنة، عامل، ومقيم جزيرة طما سوهاج، لإدارة ورشة تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، بمسكنه، و 4 فرود سلاح كاملة التصنيع، و24 أكرة حديد، و19 ماسورة فرد رصاص محلى، وعدد من مقابض سلاح ناري، وصاروخ حديث متحرك مثبت به قاعدة حديدية وباقى أدوات التصنيع.

واسفرت الحملة عن ضبط “م . ح . م” 27سنة فلاح ومقيم العقال القبلي ـ دائرة مركز البداري.. لإدارة ورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه وبها 3 فرود رصاص كاملة التصنيع ، و15 أكرة حديد وصاروخين كهرباء، ودباشك لبنادق خشبية وخرطوش ،19 مبرد ، و8 مواسير جاهزة للتركيب لتصبح سلاح ناري محلي الصنع وادوات ومعدات اخرى.

وضبط “م . ع . ع” 47 سنة فلاح مقيم العقال القبلي ــ دائرة مركز البداري لإدارة ورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه وفردين روسى كاملين التصنيع بالورشة وادوات، و29 أكرة حديد ومبارد ومفكات ومقابض خشبية وشنيور، و8 مواسير معدة لفرد رصاص وخرطوش مجهزة للتركيب لتصنع فرد محلي وبقية ادوات التصنيع .

وضبط “م . ع . ع” 47 سنة فلاح مقيم العقال القبلي ــ دائرة مركز البداري لإدارة ورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه وبها فردين روسي محلي الصنع كاملة التصنيع ، 9 أكرة حديد، 7مبرد، مفك، قطعتين أزميل، 11 قطعة خشبية و8 مواسير وصاروخين كهرباء ومنشار، وشانيور، ومجموعة من الطوارق وأجزاء داخلية تستخدم في تصنيع الأسلحة المحلية معدة للتركيب، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة.