جامعة أسيوط تقيم معسكرًا لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الدراسي الجديد‎

أعلن الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق معسكر استقبال الطلاب الجدد وأولياء أمورهم، وذلك بالصالة (ج) بصالات الامتحانات، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، و تستمر فعالياته حتى يوم 20/10/2016، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وذلك يأتي في إطار خطة الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، والتيسير على الطلاب الجدد وحرصها على توفير كافة سبل الرعاية والتسهيلات اللازمة لهم.

وقد أوضح الدكتور عصام زناتي، أن المعسكرات تهدف إلى تقديم خدمة مؤقتة من رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة للطلاب الجدد، بالإقامة بسعر رمزي في المعسكر لحين تمكين الطلاب من الانتهاء إجراءات قيدهم بالجامعة، وتوفير سكن سواء في المدينة الجامعية أو خارجها بمقابل رمزي 5 جنيهات للطالب، و 10 جنيهات لولى الأمر، بالإضافة إلى تعريف الطلاب الجدد بالجامعة ومنشآتها وإرشادهم لأماكن كلياتهم وتعريفهم بأماكن وخطوات استخراج الأوراق اللازمة لهم مع بدء الدراسة وكذلك توجيههم للتعامل مع إدارات الجامعة المختلفة والمراقبة الطبية.