تقرير إنجليزي: سوانزي يفاوض مدرب منتخب مصر السابق

قال تقرير إنجليزي إن سوانزي سيتي يريد التعاقد مع الأمريكي بوب برادلي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويعاني سوانزي – الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري – مع مدربه الحالي، الإيطالي فرانشسكو جيدولين، والذي يبدو على شفا الإقالة بعد حصوله على 4 نقاط بعد 6 جولات من البطولة.

وقالت جريدة "صن" إن برادلي سافر من فرنسا سرا لمقابلة هيو جينكنز - المالك الأمريكي للنادي الويلزي – في محاولة من برادلي للعودة للتدريب في الدرجات العليا.

ويدرب برادلي – الذي قاد منتخب مصر من قبل – نادي لو هافر الدرجة الثانية الفرنسية.

ولكن يبدو نجم مانشستر يونايتد السابق، الويلزي ريان جيجز، المفضل من قبل بعض الأعضاء في إدارة النادي، أقرب للوظيفة.