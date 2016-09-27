صراع الصفقات – باكا إلى سان جيرمان وبن عرفة في الاتجاه المعاكس؟

قال تقرير إيطالي إن باريس سان جيرمان يريد حل مشكلته الهجومية بضم كارلوس باكا مهاجم ميلان.

ميلان أراد التخلص من باكا للحصول على الأموال في ظل أزمة الروسونيري المالية، ولكن الملاك الصينيين الجدد للنادي الإيطالي قد يودون رحيل لأسباب أخرى.

حسب "كالتشيو ميركاتو"، فإن باريس سان جيرمان يرى المهاجم الكولومبي حلا لمشاكله الهجومية، وفي المقابل قد يحصل ميلان على لاعب من النادي الفرنسي.

ميلان وضع حاتم بن عرفة الذي انتقل لسان جيرمان مطلع هذا الموسم نصب عينيه في ظل عدم نجاح اللاعب في باريس حتى الآن.

وتألق بن عرفة بشدة مع نيس في الموسم الماضي.