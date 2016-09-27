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محور فريق الـ ' لاهزيمة ' : أرسنال عليه تجهيز بديل فينجر.. اتعظوا من يونايتد

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محور فريق الـ ' لاهزيمة ' : أرسنال عليه تجهيز بديل فينجر.. اتعظوا من يونايتد محور فريق الـ ' لاهزيمة ' : أرسنال عليه تجهيز بديل فينجر.. اتعظوا من يونايتد

يرى جيلبرتو سيلفا أحد أهم أعمدة فريق الـ"لا هزيمة" التاريخي ومحور خط وسطه أن على ناديه السابق تجهيز بديل لأرسين فينجر مدرب الفريق.

وينتهي عقد فينجر الحالي بنهاية الموسم بعد 20 عاما في قيادة سفينة المدفعجية.

وقال المدير الرياضي الحالي لباناثانيكوس اليوناني: "لتدرب فريقا واحدا لمدة 20 عاما، هذا أمر يستحق التهنئة".

وأضاف "فينجر غير النادي وجلب لاعبين رائعين وحقق نتائج هائلة، هذا ليس أمرا سهلا".

وأكمل "أحيانا يرتكب أخطاء. وعندما تفشل لن يسامحك الناس ولكن بنظرة كلية لكل ما فعله فينجر تتأكد أنه كان رائعا".

وأتم "لكن على أرسنال البدء في بحث عن بديل له لأني لا أعرف إن كان سيجدد عقده الحالي. شاهدنا مانشستر يونايتد يعاني بعد رحيل سير أليكس فيرجسون".

وتقول بعض التقارير إن مدرب بورنموث إيدي هوي ومدرب بروسيا دورتموند توماس توخيل مرشحين لتدريب أرسنال في حال قرر فينجر عدم الاستمرار بعد هذا الموسم.

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