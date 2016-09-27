كلوب: ليفربول منحني أفضل نصف ساعة في حياتي مع كرة القدم

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه منحه أفضل نصف ساعة في حياته كمدرب.

ويقصد كلوب عودة ليفربول للفوز على ناديه السابق دورتموند 4-3 في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وقال كلوب أثناء ظهوره في حلقة "Monday Night Football" على قناة "سكاي سبورتس": "لدينا مدرج جديد في أنفيلد يكفي 22000 متفرج".

واستدرك "لكن مدرج (الكوب) أعطانا جو لا يوصف".

وواصل "خلقوا لنا نصف ساعة لا توصف".

وأكمل "أتمنى أن لا تكون الأفضل للأبد. أتطلع لأن أحصل على لحظات أفضل".

وأتم "لا أريد المقارنة. لكني رجل محظوظ ودربت ناديين عظيمين".