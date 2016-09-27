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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4جنيهات.. وعيار 21 يسجل474 جنيهاً

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4جنيهات.. وعيار 21 يسجل474 جنيهاً ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4جنيهات.. وعيار 21 يسجل474 جنيهاً

أرشيفية

ارتفعت الذهب اليوم الثلاثاء مجددا بقيمة 3 جنيهات ثانى أيام تعاملات الأسبوع بالسوق المصرى، بعد تحرك السعر العالمى للأوقية أمس لتسجل 1337 دولار بارتفاع بلغت قيمته 4 دولارات.
> وجاءت أسعار الذهب فى السوق المصرية اليوم، الثلاثاء 27-9-2016 كالتالى:

عيار 18 :407,25 جنيه.

عيار 21 : 474 جنيهاً.

عيار 24 : 539,70 جنيه.

قيمة الجنيه الذهب: 3792 جنيهاً.

وأصبحت أسعار الذهب فى السوق المصرية اليوم، الثلاثاء مخالفة لتوقعات بعض التجار والذين توقعوا تراجع سعر المعدن الأصفر مع حدوث تراجع الدولار فى السوق السوداء.

لكن أسعار الدولار فى السوق الموازى ارتفعت الأيام الماضية، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب عالميا، بعد صعودها بقيمة تراوحت بين 20 إلى 30 دولار خلال الأسابيع الماضية.

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