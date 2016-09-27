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القوات الجوية تحبط محاولة تهريب بضائع بسيوة..وتدمر (8) عربات دفع رباعى

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القوات الجوية تحبط محاولة تهريب بضائع بسيوة..وتدمر (8) عربات دفع رباعى القوات الجوية تحبط محاولة تهريب بضائع بسيوة..وتدمر (8) عربات دفع رباعى

القوات الجويه تهرب ضربه للمهربين

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءًا على معلومات مؤكدة أفادت بقيام مجموعة من المهربين بعمليات تهريب جنوب غرب واحة سيوة ، قامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربات مباشرة لعصابات التهريب أثناء محاولته تنفيذ عملية تهريب باستخدام (15) عربة دفع رباعى، حيث أسفرت الضربات عن تدمير (8) عربات تدميرًا كليًا وإصابة وتعطيل باقى العربات، وتدمير (90%) من البضائع التى كانت فى طريقها للتهريب.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن قوات حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية تمشط المناطق المتاخمة لضبط المهربين، وإحكام السيطرة على عمليات التهريب التى تنفذها تلك العناصر

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