التضامن الاجتماعي: إلغاء سفر الوزيرة لأنها لا تحمل تأشيرة دخول لبريطانيا

نفت وزارة التضامن الاجتماعى، إلغاء الوزيرة غادة والى سفرها للندن وتغييرها خطوط الطيران للألمانية بعد اكتشافها أن التذكرة فى المقاعد الاقتصادية وليست البيزنس.

وقال المكتب الإعلامى للوزارة، إن الدكتورة غادة والى، مدعوة رسميا من الحكومة المكسيكية لحضور مؤتمر دولى عن التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التذكرة كانت ضمن دعوة الحكومة المكسيكية على متن الخطوط البريطانية للتوقف ترانزيت فى لندن ثم تتجه إلى مكسيكو سيتى.

وأشار المكتب، إلى أن الوزيرة، لا تحمل تأشيرة دخول بريطانيا، وهى إحدى الشروط المتشددة التى تطبقها الخطوط البريطانية فى سياستها، موضحا أن غادة والى كانت تحمل تأشيرة “شنجن” فقط لذلك تدخلت السفارة المكسيكية فى القاهرة صاحبة الدعوة والمسئولة عن الحجز لتغيير التذكرة للخطوط الألمانية لوفتهانزا .

ولفتت الوزارة إلى أن والى ستكون متحدثة رئيسية فى المؤتمر لعرض تجربة مصر فى برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى المشروط.