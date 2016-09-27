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حملة مكبرة لـ"الرقابة الإدارية" على أسواق البحيرة لمواجهة غلاء الأسعار

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حملة مكبرة لـ"الرقابة الإدارية" على أسواق البحيرة لمواجهة غلاء الأسعار حملة مكبرة لـ"الرقابة الإدارية" على أسواق البحيرة لمواجهة غلاء الأسعار

>البحيرة – جمال أبو الفضل

شن ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف يوسف حملة مكبرة على السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وبعض المحلات الكبيرة فى الأسواق بمحافظة البحيرة، للوقوف على توافر السلع الغذائية، ودقة الأوزان، وصلاحية السلع الغذائية، ومواجهة غلاء الأسعار، وجشع التجار.

 

شارك فى الحملة أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة العقيد وليد إدريس، والمقدم محمد قديحة، والرائد أسامة كمال، بإشراف اللواء أشرف يوسف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، والمقدم ضياء فهمى، ومفتشى الصحة والتموين، ومأمورى مكافحة التهرب الضريبى.

 

ويذكر أن هذه الحملة تتم على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد، وفقاً لتوجيهات اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح بشأن متابعة الأسعار بالسوق المصرى، ومدى تناسبها مع المواطنين فى ضوء كثرة الشكاوى من غلاء الأسعار، وعدم توافر بعض السلع الأساسية.


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مصر 365

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