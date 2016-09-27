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دفاع “أحداث الظاهر” يطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين

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دفاع “أحداث الظاهر” يطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين دفاع “أحداث الظاهر” يطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين

أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة دفاع المتهمين على إسماعيل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الظاهر”.

والذي في مستهل مرافعته أثبت نفسه محاميًا عن جميع المتهمين، مطالبًا باخلاء سبيل جميع المتهمين.
> وأشار إسماعيل إلى ان موكليه حبسوا أكثر من ٣٨ شهرًا، ملمحًا إلى أن القضية تخلو من الأدلة الدامغة وأن محكمة النقض في حكمها بإعادة المحاكمة ردت على جميع اتهامات النيابة العامة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانى وأملاك عامة.

 

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