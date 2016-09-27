محافظ أسيوط: لسنا جلادين..ونسعى لدعم وإصلاح منظومة المستشفيات‎

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن قطاع الصحة يعد أحد أهم القطاعات الحيوية لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه جاري وضع خطة لإصلاح المنظومة وإزالة المعوقات التي تواجهها، بهدف تقديم خدمة صحية جيدة تلبى طموحات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لتفقد مستشفى أبنوب المركزي، ويرافقه ياسر عمر وعبد الكريم زكريا، أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد جمال مستشار المحافظ للشئون الصحية والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقال المحافظ، أننا لسنا جلادين وهدفنا من المرور على المستشفيات ليس معاقبة المقصرين فقط، وإنما تحسين الخدمة الصحية والقضاء على السلبيات ومتابعة النواحي الفنية ومدى توافر الأجهزة والأدوية لتقوم المستشفى بدورها على أكمل وجه، مؤكدًا أنه سيتابع المرور على المستشفيات للتأكد من توافر كافة المقومات اللازمة لتحقيق مستوى علاجي لائق بالمواطنين، وسيتم وضع ضوابط فنية وسياسات تسير عليها كل المستشفيات على مستوى المحافظة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وكان المحافظ، قد تفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة والمبتسرين والمعمل والأشعة والصيدلية والتقى بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من خلال ذويهم المرافقين لهم كماتفقد مطبخ المستشفى للاطمئنان على حالة المواد الغذائية المقدمة للمرضى ومراعاتها للمواصفات الصحية.

وتم رصد عدد من السلبيات خلال الجولة، منها عدم وجود نسبة إشغال في وحدة العناية المركزة للقلب، فضلاً عن تعطل جهاز مونيتور من إجمالي 4 أجهزة بالعناية، وفي قسم الأطفال المبتسرين تلاحظ تعطل 5 حضانات من إجمالي 11 حضانة بالقسم، وعدم تواجد طبيب أطفال يتابع الحالات وفي قسم الاستقبال والطوارئ، تبين عدم صلاحية أجهزة قياس ضغط الدم وعدم وجود جهاز صدمات للقلب، ونقص في أدوية الطوارئ والفوركلين وفي قسم الكلى الصناعي الذي يوجد بها 21 جهاز، تلاحظ تكدس المرضى بوحدة الغسيل الكلوي وعدم مطابقتها لمعايير الجودة.

وأوضح الدكتور محمد جمال مستشار المحافظة للشئون الصحية، أنه تم إعطاء مدير المستشفى مهلة 3 أسابيع لتلافي الملاحظات التي تم رصدها وتصحيح الأداء، لافتاً أن تم التنبيه على جميع الأقسام بوضع سياسات وضوابط فنية وبرتوكول للعلاج في كل قسم والالتزام بارتداء البالطو الأبيض وصيانة حضانات المبتسرين، التي لا تعمل وفصل الحالات الداخلية عن الخارجية وإيجاد مكان أخر لقسم الكلي الصناعي كحل مؤقت لحين تدبير اعتمادات انشاء جناح جديد داخل المستشفى للتوسعة والاهتمام بالنظافة حفاظاً على صحة المرضى.