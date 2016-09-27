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القبض على عاطلين ومزارع بحوزتهم أسلحة خرطوش غير مرخصة بالمنيا‎

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القبض على عاطلين ومزارع بحوزتهم أسلحة خرطوش غير مرخصة بالمنيا‎ القبض على عاطلين ومزارع بحوزتهم أسلحة خرطوش غير مرخصة بالمنيا‎

أرشيفية

​تمكنت مديرية أمن المنيا، من خلال حملة أمنية مكبرة، لضبط الأسلحة الغير مرخصة، من إلقاء القبض على ” عاطلين ومزارع “، وبحوزتهم أسلحة خرطوش غير مرخصة.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بإلقاء القبض على كلا من، أحمد جمال محمد عبد الظاهر، 21 عامًا، عاطل، ومقيم بـ” أبو هلال “، التابعه لبندر المنيا، وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع.

كما تم إلقاء القبض على خلف كمال سيد ، 27 عامًا، مزارع، مقيم بـ”بنى حسن الإشراف “، التابعه لمركز المنيا، وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع، وعلى شحات فرغلي، 24 عامًا ، عاطل ، مقيم بقرية ” أبا البلد “، وبحوزته بندقية خرطوش اجنبية الصنع، ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وجارى عرضهم على النيابة المختصة.

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