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بالصور..الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي‎

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جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

 

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بيوم السياحة العالمى بمعبد الكرنك، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والعاملين بالسياحة.

وكان فى استقبال الوفود السياحية، فرقة الفنون الشعبية والمزمار البلدى، وتم استقبال الوفود الزائرة بالزهور والهدايا، كما استقبل العاملون بمطار الأقصر الدولى و الفنادق والمناطق الآثرية والسياحية السائحين بالزهور والورود.
> وأعرب السياح عن سعادتهم بزيارة محافظة الأقصر لما لها من مكانة عالمية، كما أنها تتمتع بالأمان والاستقرار، وقال حسن جيلانى مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية، إن الاحتفال هذا العام له طابع خاص؛ حيث شارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزي الفرعوني.

وأشار الجيلاني، إلي أن الاحتفالية شملت عروضًا موسيقية لفرقة الربابة، صاحبها طابور من حملة الأعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم.

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