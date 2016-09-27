لليوم الثالث.. غياب جماعى لطلاب مدرستين بسوهاج بسبب اشتباكات بين عائلتين

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج لليوم الثالث على التوالى، غيابا جماعيا لطلاب مدرسة أولاد على الابتدائية وعددهم 812 تلميذا وتلميذة، ونجع أبوطوق الإعدادية وعددهم 355 طالبا بقرية أولاد على التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وشهدت مدرسة أولاد عليو الثانوية البالغ عدد طلابها 537 طالبا وطالبة ومجمع أولاد عليو الابتدائية البالغ عدد طلابها 477 تلميذا وتلميذة، حضورا جزئيا للطلاب بنسبة 50% عقب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم للمدارس خشية تجدد الاشتباكات بالمنطقة بين أفراد عائلتى الشوافع والعلالسة، والتى كانت قد نشبت ظهر أول أمس بين العائلتين، وخلفت وراءها قتيلان ومصاب من عائلة العلالسة .

يذكر أن إدارة البلينا التعليمية قامت أول أمس بإخلاء طلاب 4 مدارس بالمنطقة بتأمين من قوات الأمن عقب ارتفاع حدة الاشتباكات بين العائلتين، ووصول بعض الطلقات النارية الطائشة إلى أسوار وشبابيك مدرسة مجمع أولاد عليو الابتدائية.