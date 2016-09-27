وزير النقل: الوزارة تسعى لتطوير الموانئ وإنشاء محطات حاويات وبضائع جديدة

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل إن وزارة النقل مهتمة بتطوير قطاع النقل البحرى فى مصر وإنشاء محطات جديدة لتداول الحاويات والبضائع فى الإسكندرية ودمياط.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته باليوم البحرى العالمى، أنه فخور بما يحدث فى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، وأن الوزارة تشارك من خلال الطرق والمحاور التى تنفذها لتخدم هذه المنطقة.

وأكد وزير النقل أنه سيتم الخميس المقبل التشغيل التجريبى لميناء أرقين بين مصر والسودان، ليعمل بجانب ميناء قسطل بين البلدين.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تسعى لوضع خطة لدعم أسطول السفن المصرى وتملك المصريين للسفن، وأن هناك مذكرة معروضة على مجلس الوزراء لتفعيل هذه الخطة.

وشهد الحفل تكريم الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعدد من رؤساء الموانئ البحرية، وعلى رأسهم اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط، فضلا عن تكريم اسم المرحوم اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق.