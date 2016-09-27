259 مليون جنيه لرصف وتطوير الطرق بالأقصر‎

استعرض المهندس محسن زهران رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا، سير أعمال عدد من مشروعات الهيئة للطرق الداخلية والخارجية، بمحافظة الأقصر، والتي تبلغ القيمة الإجمالية المخصصة لها 259 مليون جنيه.

وقال زهران، إن الطريق الصحراوى الغربى وينقسم إلى ثلاثة طر،ق يمتد أولها من مدخل الرزيقات فى اتجاه إسنا، بمسافة 60 كم، يتم إنهاء 30 كم، منها نهاية أكتوبر المقبل، بتكلفة 42 مليون جنيهًا، على أن تنتهى أعمال الـ 30 كم، المتبقية 11/2017، وستتكلف 55 مليون جنيه، وطريق الوادى باتجاه الطريق الصحراوى بمسافة 15 كم، وتكلفة 23 مليون جنيه، يتم إنهاء أعمالها خلال سنة تقريبًا، والطريق من مدخل الرزيقات على امتداد الطريق الزراعى بمسافة 18 كم، يتم إنهائها خلال عام من تاريخ البدء، وتبلغ تكلفتها 35 مليون جنيهًا، وتم الانتهاء من طريق إسنا / أرمنت الجديد الزراعى الغربى، بمسافة 50 كم، بتكلفة 57 مليون جنيهًا.

وأوضح زهران، أن من الطرق الهامة التى يجرى العمل بها على قدم وساق، طريق المطار بسافة 6 كم، مزدوج، بتكلفة 15 مليون جنيهًا، ووصلة كوبرى النيل للطريق الزراعى الغربى، بطول 4 كم مزدوج، وتكلفة 15 مليون جنيهًا، على أن يتم إنهاء هذين الطريقين خلال شهرين أستعداداً للموسم السياحى القادم خاصة، وأن الأجندة السياحية لهذا الموسم تحوى العديد من الأحداث السياحية العالمية الهامة.

وأكد زهران، أنه بالنسبة لأعمال طريق الـ”سوفيتيل”، يتم التنسيق مع محافظة الأقصر، حيث أنه بمجرد إنتهاء لجنة التعويضات من صرف تعويضات الأراضى والإشغالات سيتم البدء فى أعماله، على أن ينتهى العمل به خلال 6 أشهر من تاريخ البدء، وتم تخصيص مبلغ 17 مليون جنيهًا لأعمال رصفه، موضحًا أن هناك العديد من مشروعات الطرق التى تنفذها الهيئة بمحافظة الأقصر، تتم دراستها لوضع خطط تنفيذ وفقًا لجداول زمنية محددة بالإضافة إلى أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط وتركيب العلامات الارشادية التى تقوم بها الهيئة.

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير إدارة الطرق بالأقصر، أنه جارى تطوير وصيانة كافة الطرق الداخلية بمحافظة الأقصر والمدن التابعة لها، بالتنسيق مع الشركة الموصلة للغاز، لأنه بمجرد إنهاء الشركة أعمالها يتم البدء فى أعمال رصف الطرق.