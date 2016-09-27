القبض على ثلاث متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة في حملة أمنية بالمنيا‎

​ألقت قوات الأمن بمحافظة المنيا القبض على ثلاث متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة في حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.‎

وكان اللواء فيصل ديويدار، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية من مباحث بندر ومركز ملوى برئاسة العميد عصام جمال مأمور مركز ملوى، من إلقاء القبض على ” غانم – د – ع – ك ” ، 26 عامًا ، مزارع ، مقيم بعزبة رستم، مركز ملوى، وبحوزته 90 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الإتجار، ومبلغ 40 جنيه ومقص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط ” صلاح – م – م – س “، 61 عامًا، بالمعاش، ومقيم ببندر ملوى، وبحوزته 30 قرصًا لعقار التامول المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3478 جنايات قسم ملوى لسنة 2016م .

كما تمكنت الحمله الأمنية بملوى، من إلقاء القبض على ” أحمد – ر – ي – ح ” ، 35 عامًا، ميكانيكى، ومقيم بجنينة المغاربة، وبحوزته 13 قطعه لجوهر الحشيش المخدر، تزن 15 جرام، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3440 جنايات قسم ملوى لسنة 2016م، وكما تم ضبط 17 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الإتجار، قام بإلقائها ” محمد – ع – ش “، 17 عامًا، عامل، ومقيم بشارع مصنع الثلج، بندر ملوى، وفر هاربًا فور مشاهدته للقوات، وتحرر المحضر رقم 3358 إدارى قسم ملوى.