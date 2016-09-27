مليونا متابع لحساب حمدان بن محمد على تويتر

وصل عدد متابعي حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " @HamdanMohammed إلى مليوني شخص .. بعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - @HHShkMohd والذي يربو عدد متابعيه على 6.83 مليون شخص.

ويعد سمو ولي عهد دبي من بين أكثر القادة تأثيرا في المنطقة وقد انضم إلى تويتر خلال شهر مارس 2010 حيث يستخدمه كمنبر لمناقشة السياسات والمبادرات المتنوعة التي تضعها الحكومة مثل إطلاق ترام دبي وخطة دبي للعام 2021.

ويقدم حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد على تويتر لمحات فريدة عن عمليات التخطيط والتنفيذ للمبادرات المختلفة فضلا عن تغريدات تظهر حبه للوطن..

وذلك بالتزامن مع سعي دبي لترسيخ مكانتها كمركز للابتكار في المنطقة وتحقيق رؤيتها لتصبح مدينة ذكية ومتصلة بالكامل استعدادا لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت كندة إبراهيم مديرة الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى تويتر في تصريح لها بهذه المناسبة .. إن " تويتر" أصبح حلقة وصل بين القادة أصحاب الرؤى الطموحة وبين متابعيهم من مختلف أنحاء العالم .. معربة عن تطلع " تويتر " إلى تحسين هذه المنصة وسد أي فجوة قد تفصل بينهم.