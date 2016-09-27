محمد بن راشد يدشن الحوار الوطني حول الشباب

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في تويتر، الجمهور لتقديم أفكار واقتراحات لسبل تمكين ودعم الشباب.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: " نعتزم التركيز خلال الأيام القادمة على ملف الشباب في الدولة، أحلامهم،طموحاتهم،وتحدياتهم ونريد إجراء #الحوار_الوطني_حول_الشباب"

وأضاف: "ماذا نريد من الشباب ؟ وماذا يريد الشباب منا؟ وكيف نمكّنهم وندعمهم ونفعّل دورهم في وطنهم؟ ... ما هي القيم التي نريدها لشبابنا وشاباتنا ؟ وكيف نرفع انتاجيتهم ؟ ونزيد ثقافتهم ؟ ونرتقي بطموحاتهم وأحلامهم ؟ ".

وتابع سموه: "نريد أفكار واقتراحات على الوسم المرفق، وسأعقد الأسبوع القادم خلوة ليومين مع المسئولين والشباب لمناقشة كافة الأفكار... سندعو خلال خلوة الشباب الأسبوع القادم جميع الجهات المعنية بملف الشباب، وأصحاب الأفكار الخلاقة والإيجابية على وسم #الحوار_الوطني_حول_الشباب".

واختتم سموه تغريداته بالقول أن "أغلبية شعبنا هم من فئة الشباب، الاهتمام بهم اهتمام بمستقبلنا، وتنميتهم تنمية لدولتنا، نحن دولة شابة ونفخر بشبابنا".